Reifenmarke Falken bleibt Partner der Handball-WM der Männer

Die Reifenmarke Falken des Herstellers Sumitomo Rubber Industries (SRI), die in hiesiger Region von dessen Vertriebsgesellschaft Dunlop Tyre Europe GmbH vermarktet wird, setzt ihr langjähriges Engagement im internationalen Spitzenhandball fort und verlängert die Partnerschaft mit der International Handball Federation (IHF). Im Rahmen der neuen Vereinbarung fungiert Falken als Partner sowohl bei der IHF-Handballweltmeisterschaft der Männer 2027 als auch bei der Ausgabe 2029. Damit wird an die bisherige Zusammenarbeit mit der IHF angeknüpft, die mit der 2019er-WM in Deutschland und Dänemark begann und dann bei den Turnieren 2023 (in Schweden/Polen) und 2025 (in Kroatien/Dänemark/Norwegen) fortgesetzt wurde. Auch bei dem im Jahr 2021 in Ägypten fungierte ein Branchenunternehmen als WM-Sponsor: Damals unterstützte der Karlsruher Großhändler Interpneu bzw. dessen Reifen- und Rädereigenmarke Platin die Partien der deutschen Mannschaft mit einer Werbeplatzierung auf der Spielfläche. Die nächste Handballweltmeisterschaft wird Anfang kommenden Jahres wieder in Deutschland ausgetragen im Zeitraum vom 13. bis zum 31. Januar.

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