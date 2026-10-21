Österreichische Sporthilfe wird von Bridgestone unterstützt

Bridgestone engagiert sich als Partner der Österreichischen Sporthilfe bei der Förderung von Athleten aus der Alpenrepublik. Damit wolle man dazu beitragen, österreichische Spitzensportler auf ihrem Weg zu begleiten und ihre soziale Absicherung zu stärken, heißt es. Vor diesem Hintergrund zeigte der Reifenhersteller auch bei der 30. Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle Präsenz und unterstützte im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung die Auszeichnung zur „Sportlerin des Jahres“, die in diesem Jahr an Skeletonsportlerin Janine Flock verliehen wurde. „Hinter jeder sportlichen Spitzenleistung stehen jahrelanges Training, großer persönlicher Einsatz und der Wille, sich immer wieder weiterzuentwickeln. Diese Werte verbinden uns mit dem Spitzensport. Deshalb freuen wir uns, gemeinsam mit der Österreichischen Sporthilfe Athletinnen und Athleten zu unterstützen und mit der Auszeichnung der ‚Sportlerin des Jahres‘ außergewöhnliche Leistungen zu würdigen“, erklärt Martin Krauss, Country Manager Österreich bei dem Unternehmen.