Handball-WM der Männer wieder mit Falken als Partner

Die Falken Tyre Europe GmbH setzt ihre Zusammenarbeit mit der Internationalen Handballföderation (IHF) fort und fungiert – wie bei dem Turnier 2023 in Polen und Schweden – bei der 29. Ausgabe der vom 14. Januar bis zum 2. Februar 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen stattfindenden Handballweltmeisterschaft der Männer wieder als Event-Partner. Insofern wird das Signet der zu Hersteller Sumitomo Rubber Industries (SRI) zählenden Reifenmarke Falken auf LED-Banden aller Spielstätten zu sehen sein sowie in Form von Bodenmarkierungen in den Torräumen. Wie es weiter heißt, werde man damit eine „zentrale Rolle in der visuellen Identität des Turniers“ einnehmen. „Handball steht für Präzision, Ausdauer und Dynamik – Werte, für die auch unsere Reifen stehen. Als Sponsor verbinden wir sportliche Höchstleistungen mit unserem Anspruch an Sicherheit und Qualität. Gemeinsam mit dem Handball zeigen wir, dass Zuverlässigkeit sowohl im Spiel als auch auf der Straße den Unterschied macht“, kommentiert Markus Bögner, Managing Director, President und CSO bei der Falken Tyre Europe GmbH. Diese Partnerschaft, die von Sportfive – exklusiver Vermarkter der globalen Medien- und Marketingrechte aller IHF-Weltmeisterschaften bis 2031 – ermöglicht wurde, bzw. der Handballsport als „starke Plattform für hochwertige Marken“ biete die Möglichkeit, Falken „näher an das Geschehen und an Millionen von Fans weltweit heranzubringen“, sagt Robert Müller von Vultejus, Chief Growth Officer bei Sportfive.