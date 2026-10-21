https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Strafzoelle-auf-China-Pkw-Reifen-Oktober-2026.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-21 14:22:102026-10-21 14:25:45Finale Ausgleichszölle von knapp 28 bis gut 57 Prozent auf China-Pkw-Reifen?
Finale Ausgleichszölle von knapp 28 bis gut 57 Prozent auf China-Pkw-Reifen?
Nach den im Sommer von der Europäischen Union (EU) festgelegten Antidumpingzollsätzen im Bereich von 4,3 bis hin zu 45,3 Prozent auf in den hiesigen Markt importierte Pkw-Reifen aus China-Produktion ist nunmehr auch die Höhe der entsprechenden Antisubventionszollsätze für sie fixiert worden. Sie liegen je nach Hersteller(-gruppe) im Bereich angefangen bei gut 24,6 über 27,5 Prozent bis hin zu 29,6 Prozent, wobei sich der aus beiden Komponenten resultierende finale Gesamtausgleichszoll jedoch nicht durch einfaches Aufaddieren der Antidumping- und Antisubventionssätze ergibt.
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