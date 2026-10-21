Finale Ausgleichszölle von knapp 28 bis gut 57 Prozent auf China-Pkw-Reifen?

Nach den im Sommer von der Europäischen Union (EU) festgelegten Antidumpingzollsätzen im Bereich von 4,3 bis hin zu 45,3 Prozent auf in den hiesigen Markt importierte Pkw-Reifen aus China-Produktion ist nunmehr auch die Höhe der entsprechenden Antisubventionszollsätze für sie fixiert worden. Sie liegen je nach Hersteller(-gruppe) im Bereich angefangen bei gut 24,6 über 27,5 Prozent bis hin zu 29,6 Prozent, wobei sich der aus beiden Komponenten resultierende finale Gesamtausgleichszoll jedoch nicht durch einfaches Aufaddieren der Antidumping- und Antisubventionssätze ergibt.

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