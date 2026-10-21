Abschied und Begrüßung bei AC Schnitzer

Als letzter Verkaufstag des AC-Schnitzer-Programms durch die Kohl Automobile GmbH wird der 23. Oktober genannt, hat die Tuningmarke aus Aachen zum 1. November doch ein neues Zuhause gefunden unter dem Dach der niederländischen AM Group. Anlässlich dessen bedankt man sich bei seinen Partnern für die Zusammenarbeit bzw. dafür, dass sie „den Spirit von AC Schnitzer nach außen getragen und mit uns Visionen entwickelt“ haben, wobei das selbstredend auch unter dem am 1. November neuen Team fortgesetzt werden soll. „Vielen von Ihnen werden die Namen bekannt vorkommen, denn in der Kernkompetenz der Geschäftsleitung und des Vertriebs erwarten Sie zwei echte BMW- und AC-Schnitzer-Petrol-Heads“, so Rainer Vogel, Geschäftsführer Kohl Automobile GmbH AC Schnitzer, und seine in Sachen Marketing/PR verantwortliche Kollegin Susanne Müllejans-Scholz mit Blick auf Imran Arshad, Geschäftsführer/CEO der AM Group AC Schnitzer, und den bei dem Tuninganbieter für den Bereich Sales verantwortlichen Oliver Lindstedt.