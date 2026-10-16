Beste Werkstätten für klassische Automobile gekürt

Nachdem Auto Motor und Sport (AMS) vor Kurzem erst Deutschlands beste Reifenservicebetriebe und die „Topwerkstätten 2027“ ausgezeichnet hat, kürt das ebenfalls bei der Motorpresse Stuttgart erscheinende Schwestermagazin Motor Klassik aktuell die besten Autowerkstätten für klassische Fahrzeuge. Von den rund 3.500 dazu untersuchten spezialisierten Betrieben sollen sich immerhin gut 300 das Prädikat „Topwerkstatt 2027/Motor Klassik“ verdient haben. „Die Ausbildung im Kfz-Bereich konzentriert sich stark auf moderne Autos, deshalb ist viel traditionelles Fachwissen bereits verloren gegangen. Wir haben deshalb im Rahmen einer Studie gemeinsam mit dem Research- und Consulting-Institut QuantiQuest ermittelt, bei welchen Betrieben klassische Fahrzeuge in guten Händen sind“, erklärt Motor-Klassik-Chefredakteur Hans-Jörg Götzl. Die Spitzenwerkstätten für Klassiker sollen sich dabei sich über ganz Deutschland verteilen, wie sich anhand einer entsprechenden Auflistung auf den AMS-Webseiten nachvollziehen lässt – oder beim Blick die Printausgabe von Motor Klassik (Heft 11/2026). „Für die Auszeichnung als ‚Topwerkstatt musste ein Betrieb mindestens 90 von 100 Punkten erreichen“, so Götzl, wobei die Leistung der Betriebe zu 60 Prozent in das Gesamtergebnis eingeflossen ist und die Faktoren Servicequalität Preis-Leistungs-Verhältnis/Kostentransparenz zu jeweils 20 Prozent.