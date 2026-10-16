Vielseitiger „WorkXBib“-Anhängerreifen für den landwirtschaftlichen Einsatz

Da Effizienz-, Rentabilitäts- und Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft immer wichtiger werden, steigen laut Michelin auch die Anforderungen an die Bereifungen dort eingesetzter Fahrzeuge – auf der Straße genauso wie im Feld. Genau dafür bringt der Hersteller mit dem „WorkXBib“ einen neuen Reifen für landwirtschaftliche Anhänger und Anbaugeräte auf den Markt. Beschrieben wird er als vielseitig einsetzbar für Muldenkipper, Güllefässer, Mist- und Kompoststreuer sowie andere landwirtschaftliche Geräte. „Die hohe Stabilität des Reifens auch bei hohen Geschwindigkeiten sorgt für ein sicheres Fahrverhalten. Ob auf heißem Asphalt, in steilem Gelände oder unter schwierigen Feldbedingungen – der Michelin ‚WorkXBib‘ bietet die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die unsere Kunden erwarten“, erklärt Etienne Bernaisch, Sales Director Agriculture für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Michelin.

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