Hankook führt neuen Laufenn-Sommertouringreifen G Fit 2 über die OE ein

Südkoreanischen Medienberichten zufolge steigt Hankook mit seiner Zweitmarke Laufenn in Europa nun auch als Erstausrüster bei Dacia ein. Einerseits liefere Hankook demnach den Laufenn-High-Performance-Reifen S Fit 2 in einer für die Dacia-Erstausrüstung adaptierten Variante in 16 Zoll, habe das Unternehmen den Berichten zufolge bestätigt. Andererseits liefere der Hersteller aber auch einen G Fit 2 genannten Reifen in 15 Zoll. Dieser Sommertouringreifen ist brandneu und wird den Berichten zufolge als Nachfolger des G Fit EQ+ vorgestellt und soll – neben der jetzt anlaufenden Erstausrüstung – ab 2027 auch auf dem europäischen Ersatzmarkt verfügbar sein. Eine Kurzrecherche in einschlägigen Plattformen zeigt, dass der Reifen dort vereinzelt auch bereits angeboten wird. Weitere Details zum Line-up des neuen G Fit 2 von Laufenn sind darüber hinaus derzeit noch nicht bekannt, man darf aber vermutlich mit Größen bis zu 17 Zoll rechnen. Auch den Anfang dieses Jahres vorgestellten S Fit 2 seiner Schwestermarke Laufenn hatte Hankook in Europa über die Erstausrüstung eingeführt.