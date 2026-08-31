Flächendeckend Reifenhandelsbetriebe, die „hervorragende Leistungen bieten“

Die Zeitschrift Auto Motor und Sport (AMS) hat gemeinsam mit dem Beratungsinstitut QuantiQuest die besten Reifenhändler Deutschlands ermittelt. Ergebnis: 1.000 von rund 7.300 dazu betrachteten Betrieben dürfen sich mit der von dem Magazin vergebenen Auszeichnung als „Topreifenservice 2027“ schmücken. „Flächendeckend in Deutschland gibt es zahlreiche Betriebe, die hervorragende Leistungen bieten. Nicht nur in den Großstädten, sondern auch auf dem Land finden Autofahrer Topbetriebe“, schreibt AMS in diesem Zusammenhang.

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