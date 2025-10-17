Mindestausbildungsvergütung für das Jahr 2026 wird erhöht

Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) hat die neuen monatlichen Mindestausbildungsvergütungshöhen für den Ausbildungsbeginn 2026 bekanntgegeben. Die Beträge werden wie folgt festgelegt: Im ersten Lehrjahr: 724 Euro, im zweiten 854 Euro, im dritten 977 Euro und im vierten Ausbildungsjahr 1.014 Euro.

