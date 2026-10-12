Infopro Digital Automotive und Topmotive verlängern Zusammenarbeit

Topmotive und Infopro Digital Automotive wollen ihre langjährige strategische Partnerschaft fortsetzen und haben dazu im Rahmen der diesjährigen Automechanika in Frankfurt eine entsprechende Vereinbarung offiziell besiegelt. Damit bekräftigen beide Seiten ihre Zusammenarbeit, die – wie es heißt – „seit Jahrzehnten auf einem gemeinsamenKrampe Marktverständnis, komplementären Kompetenzen und gegenseitigem Vertrauen basiert“. Topmotive ist als Softwaredienstleister auf Katalog- und Informationssysteme sowie Dealer-Managementlösungen spezialisiert, während Infopro Digital Automotive Daten- und Softwarelösungen entwickelt und unter anderem technische Informationen für Fahrzeugwartung, Reparatur und Diagnose bereitstellt. Angesichts einer zunehmenden Fahrzeugkomplexität und fortschreitender Digitalisierung sei eine intelligente Verknüpfung von Informationen bzw. das Zusammenspiel von Katalog- und technischen Daten heute sogar noch deutlich relevanter als zu Beginn der Kooperation beider Unternehmen in den späten 1990er-Jahren, heißt es.

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