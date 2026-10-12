Hinrichs zum Chairman vom Goodyear-Board gewählt

Seit 2023 Mitglied im Board of Directors der The Goodyear Tire & Rubber Company, ist Joseph R. Hinrichs mit Wirkung zum 7. Oktober zu dessen Chairman gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Laurette Koellner an, die gemäß den Corporate-Governance-Richtlinien des US-Reifenherstellers bei der Hauptversammlung 2027 aus dem Amt ausscheidet, und wird zudem den Governance- und Exekutivausschuss des Gremiums leiten. Zuletzt war Hinrichs als Präsident und CEO der CSX Corporation tätig, während er davor zahlreiche Führungspositionen bei der Ford Motor Company – darunter Präsident des globalen Automobilgeschäfts, Executive Vice President und Präsident Global Operations, Executive Vice President und Präsident für die Region Amerika, Präsident für Asien-Pazifik und Afrika, Vorsitzender und CEO von Ford China sowie Präsident und CEO von Ford Canada – bekleidet hatte. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen im Board of Directors und dem Führungsteam, während wir weiterhin Innovationen vorantreiben, unsere Wettbewerbsposition stärken, langfristigen Wert für unsere Aktionäre schaffen und ein stärkeres Goodyear aufbauen“, so Hinrichs. Zugleich dankte er seiner Vorgängerin „für ihre Führungsstärke, ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz für Goodyear“.