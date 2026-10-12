Initiative „Qualität ist Mehrwert“ begeht 15-Jähriges

„Qualität ist Mehrwert“ ist eine Initiative namhafter Hersteller von Automobilteilen im Automotive Aftermarket, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Qualitätsbewusstsein bei der Fahrzeugreparatur signifikant zu steigern. Gegründet wurde sie 2011, sodass sie dieses Jahr ihr 15-Jähriges begeht. Hat man über die Jahre dem Teilehandel, Kfz- und Nfz-Werkstätten und Verbrauchern die Vorteile von Qualitätsteilen und die damit verbundenen vielfältigen Services der Teilehersteller vor Augen geführt über Informationsmaterial, Veranstaltungen, Social Media und online, will die Initiative auch künftig Orientierung diesbezüglich geben, Wissen zugänglich machen und den Austausch im freien Automotive Aftermarket fördern. In einer Zeit, in der vernetzte Systeme, zunehmende Elektronik, Hochvolttechnik, neue Diagnoseanforderungen und digitale Prozesse Werkstätten vor neue Herausforderungen stelle, ihnen aber auch Chancen biete, würden diese Entwicklungen aufgegriffen und in verständliches, praxisnahes Werkstattwissen übersetzt, heißt es. Zumal freie Werkstätten heute ein deutlich breiteres Spektrum an Technologien und Anforderungen beherrschten müssten als noch vor einigen Jahren.



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