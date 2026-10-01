„Zukunft des Reifens ist luftlos“, meint Entwickler eines neuen Prototypens

Während Edwin Goudswaard, Leiter Forschung und Entwicklung im Reifenbereich von Continental, in einem in der Zeitung Die Welt veröffentlichten Interview gerade erst den bisherigen Standpunkt des deutschen Reifenherstellers, dass luftlose Reifen sich nicht auf breiter Front durchsetzen werden bzw. allenfalls für Nischenanwendungen eine Option sind, noch einmal bekräftigt hat, ist man bei dem US-Unternehmen Turf Tech Tire LLC gegensätzlicher Ansicht. „Die Zukunft des Reifens ist luftlos“, ist man dort überzeugt. Zumal der Anbieter einen neuen Prototypen entwickelt hat, bei dem über ein 3D-Druckverfahren hergestellte Federn aus Glasfaserverbundwerkstoff die Aufgabe übernehmen sollen, die bei konventionellen Reifen mit Druck beaufschlagter Luft zukommt. Neben den üblicherweise angeführten Vorteilen von Luftlosreifen wie unter anderem keine Pannen durch Luftverluste oder nicht erforderliche Überprüfungen des Fülldruckes verweist Turf Tire Tech nicht zuletzt darauf, dass ihr Produkt „ein sanftes, komfortables Fahrgefühl vergleichbar mit dem eines Luftreifens“ biete und zudem auf Langlebigkeit ausgelegt sei bzw. länger halte als herkömmliche Reifen. „Unser einzigartiges Design bietet eine hervorragende Seitensteifigkeit bei Kurvenfahrten sowie Längssteifigkeit beim Bremsen und Beschleunigen“, wie die US-Amerikaner darüber hinaus versprechen.

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