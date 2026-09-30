Reifenmarke General begeht ihr 111-Jähriges

Am 29. September 1915 gründeten William O’Neil und Winfred Fouse in Akron im US-Bundesstaat Ohio die General Tire and Rubber Company, die seit 1987 zum Continental-Konzern gehört. Folglich kann die vor allem für ihre SUV-, Geländewagen- und Pick-up-Bereifungen wie etwa den „Grabber AT³ᴾˡᵘˢ“ bekannte Marke General Tire dieser Tage ihr 111-Jähriges begehen.

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