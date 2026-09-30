https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/General-Tire.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-09-30 10:58:122026-09-30 10:58:12Reifenmarke General begeht ihr 111-Jähriges
Reifenmarke General begeht ihr 111-Jähriges
Am 29. September 1915 gründeten William O’Neil und Winfred Fouse in Akron im US-Bundesstaat Ohio die General Tire and Rubber Company, die seit 1987 zum Continental-Konzern gehört. Folglich kann die vor allem für ihre SUV-, Geländewagen- und Pick-up-Bereifungen wie etwa den „Grabber AT³ᴾˡᵘˢ“ bekannte Marke General Tire dieser Tage ihr 111-Jähriges begehen.
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