Gesamtfahrleistung in Deutschland zugelassener Kfz leicht gestiegen

Laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat die Gesamtfahrleistung in Deutschland zugelassener Kraftfahrzeuge im vergangenen Jahr bei 674,7 Milliarden Kilometern, was einem leichten Plus von 0,7 Prozent gegenüber 2024 entspricht, wo es demnach 670,2 Milliarden Kilometer waren. Mit 83,3 Prozent wurde der größte Anteil mit 562,3 Milliarden Kilometern durch Pkw erbracht. Wobei mit 25,8 Prozent ein deutlicher Anstieg der Jahresfahrleistung bei rein elektrisch angetriebenen Pkw verzeichnet werden konnte und deren durchschnittliche Jahresfahrleistung mit 11.312 Kilometern angegeben wird. Damit dieser Wert über den 8.406 Kilometern, auf die Benziner-Pkw kommen, aber unter den 13.526 Kilometern (plus 26,2 Prozent im Vergleich zu 2024), die es bei hybridbetriebenen Pkw ohne Plug-in gewesen sein sollen. Demgegenüber sei 2025 die durchschnittliche Jahresfahrleistung von Plug-in-Hybrid-Pkw im Vergleich zum Jahr davor um 4,9 Prozent auf 13.575 Kilometer gesunken.

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