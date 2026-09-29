„SportContact 7 Force“ Erstausrüstung auch beim Panamera G3 II

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Seinen „SportContact 7 Force“ beschreibt Continental als „SportContact-7“-Weiterentwicklung „für noch höhere Anforderungen an Dynamik und Stabilität“ bzw. als Reifen, der Rennstreckenkompetenz mit Alltagstauglichkeit verbindet (Bild: Continental)

Seine Premiere gab Continentals „SportContact 7 Force“ unlängst als Erstausrüstung bei dem Bodo von Tuner Brabus. Mit Blick auf seinen Panamera G3 II hat nunmehr aber auch Porsche eine OE-Freigabe für ihn erteilt genauso wie für den „SportContact 7“, auf dem die „für maximale Fahrdynamik“ gedachte Weiterentwicklung basiert. Bei dem Fahrzeug werden die beiden Varianten jeweils in den Größen 275/35 ZR21 FR 103Y XL und 325/30 ZR21 FR 108Y XL ab Werk montiert, während der Sportwagenhersteller für seinen Cayenne E4 und die kalte Jahreszeit zudem Contis „WinterContact TS 860 S“ in den Dimensionen 275/40 R22 107V XL FR und 315/35 R22 111V XL FR empfiehlt.

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