RET treibt seine Weiterentwicklung nicht nur bei Runderneuerten voran

Unternehmen entwickeln sich am besten, wenn sie ihr Angebot an der Nachfrage der Kunden ausrichten bzw. sich Kunden suchen, die zum Angebot passen – Segments- bzw. Nischendenken eben. Genau dies zeichnet auch die Ausrichtung der RET ReifenErneuerungsTechnik GmbH aus, vielfach nur als RET bekannt, die gerade in den vergangenen zehn Jahren eine besondere Wandlungsfähigkeit bewiesen hat. Der Runderneuerer mit Sitz in Hemmingen bei Hannover hat sich seither dem Neureifengeschäft zugewandt, hat dieses erfolgreich in sein Produkt- und Dienstleistungsangebot integriert und will dieses weiter gezielt ausbauen. Gleichzeitig hat Inhaber Jörg Schenkemeyer auch eine familieninterne Nachfolgelösung für sein Unternehmen gefunden: Tochter Luisa tritt in die Fußstapfen ihre Vaters.

Dieser Beitrag ist außerdem in der Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special der Juni-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erschienen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.