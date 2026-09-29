OTR-Reifenprojekt vor Abschluss: Aeolus Tyre produziert ersten 57-Zöller

Vor gut zwei Jahren hatte Aeolus Tyre ein OTR-Reifenprojekt aufgelegt, in dessen Rahmen die Produktionskapazitäten für sogenannte Giant Tyres ab 49 Zoll erweitert werden sollen. Im Mai des vergangenen Jahres dann hatte der aus China stammende Hersteller mit den entsprechenden Arbeiten zur Erweiterung seiner Produktionskapazitäten begonnen, wonach bis zum Ende dieses Jahres eine Jahreskapazität von bis zu 20.000 Giant Tyres zur Verfügung stehen soll. Kürzlich nun hat der Hersteller erstmals einen EM-Reifen der Größe 60/80R57 aus der Form gehoben – der erste 57-Zöller von Aeolus Tyre überhaupt. Für das OTR-Reifenprojekt investiert der Hersteller 1,42 Milliarden Yuan (186 Millionen Euro), es soll Aeolus Tyre „in die Lage versetzen, seinen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen OTR-Reifenmarkt auszubauen, der derzeit von Michelin, Bridgestone und Goodyear dominiert wird“, heißt es dazu in einer Mitteilung.