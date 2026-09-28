Linglong will in Ägypten 270 Millionen US-Dollar in neues Reifenwerk investieren

Shandong Linglong bestätigt mit einer aktuellen Erklärung die Pläne zur Errichtung eines Reifenwerkes in Ägypten, betont aber auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG, dass vor Ort – anders als zuletzt in lokalen Medien kolportiert – nicht zwei Milliarden US-Dollar investiert werden sollen, sondern nur 270 Millionen US-Dollar (237 Millionen Euro). Diese „geschätzte Gesamtinvestition“ unterliege „momentan weiterhin Genehmigungen und Prüfungen durch die zuständigen Behörden der Volksrepublik China sowie durch die zuständigen ägyptischen Behörden“, heißt es dazu weiter vonseiten des Herstellers, der ergänzt, die Umsetzung des Projektes könne folglich immer noch abgebrochen werden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen