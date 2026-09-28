https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Shandong-Linglong-plant-die-Errichtung-eines-Reifenwerkes-im-aegyptischen-Borg-El-Arab-und-will-dort-270-Millionen-US-Dollar-investieren.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-28 16:05:132026-09-28 13:07:59Linglong will in Ägypten 270 Millionen US-Dollar in neues Reifenwerk investieren
Linglong will in Ägypten 270 Millionen US-Dollar in neues Reifenwerk investieren
Shandong Linglong bestätigt mit einer aktuellen Erklärung die Pläne zur Errichtung eines Reifenwerkes in Ägypten, betont aber auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG, dass vor Ort – anders als zuletzt in lokalen Medien kolportiert – nicht zwei Milliarden US-Dollar investiert werden sollen, sondern nur 270 Millionen US-Dollar (237 Millionen Euro). Diese „geschätzte Gesamtinvestition“ unterliege „momentan weiterhin Genehmigungen und Prüfungen durch die zuständigen Behörden der Volksrepublik China sowie durch die zuständigen ägyptischen Behörden“, heißt es dazu weiter vonseiten des Herstellers, der ergänzt, die Umsetzung des Projektes könne folglich immer noch abgebrochen werden.
Es ist klar, was die Chinesen damit vorhaben. Sie können so die Sanktionen umgehen. Auch setzt man seine Firmen gezielt in Länder, mit denen europäische Staaten Handel betreiben, um so weiter mit den eigenen Reifen den europäischen Markt zu fluten, ohne sich dabei an faire Regeln des Marktes zu halten. In den Reifen kommt sicher kein europäischer (grüner) Stahl zur Verarbeitung, an den sozialen Sicherungssystemen wird vorbeigearbeitet,…
Wahrscheinlich kommen auch dort, wie wohl in Serbien, z.T. die billigen Arbeiter aus China direkt mit.
Aber in Europa kauft es dann genau der Kunde, der von der Politik fordert, dass sein Arbeitsplatz gerettet wird, der Sozialstaat nicht abgebaut wird,… Dass er mit jedem Billigkauf an seinem eigenen Wohlstand sägt, merkt er nicht, denn er kann sich dann staatlich subventionierter chinesischer Produkte nun mehr leisten. Ziemlich kurzsichtig und einfältig.