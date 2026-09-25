Vergölst und Continental zählen zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben

Vergölst wurde in der Umfrage „Deutschlands Beste Ausbildungsbetriebe 2026“ in der Kategorie Handel mit dem Prädikat „Sehr hohe Attraktivität“ ausgezeichnet. Die Erhebung wurde vom Kölner Analyseinstitut ServiceValue in Kooperation mit der Tageszeitung Welt durchgeführt und „bestätigt die hohe Attraktivität von Vergölst als Ausbildungsbetrieb“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Continental-Handelstochter unter Verweis auf eine „qualitativ hochwertige Ausbildung sowie die Förderung junger Talente“. Unterdessen zählt auch die Vergölst-Mutter Continental zu den besten Ausbildungsbetrieben Deutschlands, dies allerdings in der Kategorie Industrie.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen