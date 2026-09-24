Tronchetti Provera erhöht seine Pirelli-Anteile auf 29,9 Prozent

Einer Mitteilung zufolge hat Marco Tronchetti Provera über sein Investmentvehikel Camfin weitere 3,34 Prozent des Aktienkapitals von Pirelli erworben. Gemeinsam mit den Gesellschaften MTP (Marco Tronchetti Provera) und Longmarch Holding, die ebenfalls dem Executive Chairman des italienischen Reifenherstellers zuzurechnen sind, könne dieser jetzt über 29,9 Prozent des Aktienkapitals einschließlich der damit zusammenhängenden Stimmrechte verfügen. Damit werde die Rolle der Gesellschaften von Marco Tronchetti Provera „als stabile Aktionäre gestärkt und ihr Vertrauen in das industrielle Projekt von Pirelli sowie ihr Engagement für dessen Unterstützung bekräftigt“, heißt es dazu abschließend. Als der chinesische Staatskonzern Sinochem vor zwei Monaten ein 14-prozentiges Pirelli-Aktienpaket verkauft hatte, war Tronchetti Provera wieder der größte Pirelli-Aktionär geworden. Angaben zur Höhe der Transaktion machte der Käufer nicht; bewertet man das Aktienpaket, könnte der Kaufpreis indes bei rund 235 bis 240 Millionen Euro gelegen haben.