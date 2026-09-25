https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Ascenso-Tyres-steigt-in-Europa-in-das-Geschaeft-mit-E4-Reifen-ein.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-25 10:39:072026-09-25 10:39:07Ascenso Tyres zeigt erstmals einen 35 Zoll großen E4-Reifen in Europa
Ascenso Tyres zeigt erstmals einen 35 Zoll großen E4-Reifen in Europa
Das indische Unternehmen Mahansaria Tyres Private Limited (MTPL), das hinter der Reifenmarke Ascenso Tyres steht, setzt auf Expansion, und das nicht nur mit Blick auf Märkte, sondern auch mit Blick auf das Sortiment. So hatten die Vertreter des Unternehmens auf der Steinexpo-Messe erstmals einen E4-Reifen in der Dimension 24,00R35 vorgestellt. Damit erweitert das Unternehmen seine Radial-OTR-Baureihe und steigt in die Klasse der sogenannten Giant Tyres ein. Als weiterer Reifen dieser Baureihe ist zwischenzeitlich auch die Dimension 27,00R49 hinzugefügt worden.
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