Rekordfahrt auf Giti-Reifen beendet und beurkundet
Im vergangenen Sommer hatte sich Rekordfahrer Rainer Zietlow auf den Weg gemacht, mit einem elektrisch angetriebenen ID.Buzz von Volkswagen die Welt zu umrunden. Er startete Kundencenter von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover – gleichzeitig Geburtsort des Fahrzeuges – und ist nach 445 Tagen und knapp 99.800 zurückgelegten Kilometern durch mehr als 90 Länder auf serienmäßigen Giti-Tire-Reifen mittlerweile wieder zurück von seiner Tour. Mit der Übergabe einer entsprechenden Urkunde im Rahmen der gerade in Hannover zu Ende gegangenen Messe IAA-Transportation ist der Guinness World Rekord damit inzwischen auch offiziell. Bei alldem hat der Wagen laut Volkswagen Nutzfahrzeuge die komplette Weltreise ohne eine einzige technische Panne absolviert.
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