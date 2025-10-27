Nordschleifenrekord für E-Autos auf Giti-Reifen geknackt

Nachdem der chinesische Automobilhersteller BYD mit dem U9 Xtreme seiner Marke Yangwang Geschwindigkeitsrekorde zunächst für elektrisch angetriebene Fahrzeuge und gleich danach auch für Serienmodelle ganz allgemein aufstellen konnte, ist nun noch eine weitere Bestmarke gefallen. Denn mit demselben Wagen – dabei bereift wie in den beiden Fällen zuvor mit dem Semislick „Sport E.GTR² Pro“ von Giti Tire – und dem Deutschen Moritz Kranz hinter dem Lenkrad ist die Umrundung der gut 20,8 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgrings in einer für E-Autos neuen Bestzeit gelungen: in sechs Minuten und 57,157 Sekunden. Das solle mehr als fünf Sekunden weniger sein als die bisherige Rekordmarke für elektrisch angetriebene Supersportfahrzeuge.