https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Nun-kommt-auch-der-Trailerreifen-Conti-Eco-HT-5-in-zunaechst-zwei-Dimensionen-auf-den-Markt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-25 11:00:252026-09-25 11:00:25Jetzt ist auch der Conti-Eco-Trailerreifen der fünften Generation im Markt
Jetzt ist auch der Conti-Eco-Trailerreifen der fünften Generation im Markt
Nachdem Continental vor zweieinhalb Jahren die ersten Reifen seiner Conti-Eco-Reihe der fünften Generation präsentiert hatte und den dazu passenden Trailerreifen für dieses Jahr angekündigt hatte, ist dieser nun da. Wie der Hersteller mitteilt, soll der neue Conti Eco HT 5 für den Regional- und Fernverkehr zusammen mit dem Conti Eco HS 5 für Lenkachse und dem Conti Eco HD 5 für die Antriebsachse „Flotten eine abgestimmte Lösung bieten, die niedrigere Betriebskosten, hohe Laufleistung und einen reduzierten Rollwiderstand vereint und somit zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen kann“.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!