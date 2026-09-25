Jetzt ist auch der Conti-Eco-Trailerreifen der fünften Generation im Markt

Nun kommt auch der Trailerreifen Conti Eco HT 5 in zunächst zwei Dimensionen auf den Markt (Bild: Continental)

Nachdem Continental vor zweieinhalb Jahren die ersten Reifen seiner Conti-Eco-Reihe der fünften Generation präsentiert hatte und den dazu passenden Trailerreifen für dieses Jahr angekündigt hatte, ist dieser nun da. Wie der Hersteller mitteilt, soll der neue Conti Eco HT 5 für den Regional- und Fernverkehr zusammen mit dem Conti Eco HS 5 für Lenkachse und dem Conti Eco HD 5 für die Antriebsachse „Flotten eine abgestimmte Lösung bieten, die niedrigere Betriebskosten, hohe Laufleistung und einen reduzierten Rollwiderstand vereint und somit zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen kann“.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert