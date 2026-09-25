Jetzt ist auch der Conti-Eco-Trailerreifen der fünften Generation im Markt

Nachdem Continental vor zweieinhalb Jahren die ersten Reifen seiner Conti-Eco-Reihe der fünften Generation präsentiert hatte und den dazu passenden Trailerreifen für dieses Jahr angekündigt hatte, ist dieser nun da. Wie der Hersteller mitteilt, soll der neue Conti Eco HT 5 für den Regional- und Fernverkehr zusammen mit dem Conti Eco HS 5 für Lenkachse und dem Conti Eco HD 5 für die Antriebsachse „Flotten eine abgestimmte Lösung bieten, die niedrigere Betriebskosten, hohe Laufleistung und einen reduzierten Rollwiderstand vereint und somit zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen kann“.

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