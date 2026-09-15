Continental und andere erneut als beste Profi-Werkstatt-Marke ausgezeichnet

Einmal mehr haben die Leser der Zeitschrift Profi-Werkstatt die mutmaßlich besten Marken des Nutzfahrzeug-Aftermarkets gewählt. An der Online-Abstimmung, die von Dezember 2025 bis Juni 2026 stattfand, haben über 4.000 Nutzer teilgenommen, die mit ihren knapp 147.000 Stimmen die Markensieger in 24 Kategorien bestimmten. Die dazugehörigen Awards hat die Zeitschrift nun im Rahmen der Automechanika Frankfurt verliehen. Große Überraschungen blieben dabei aus, ergaben sich gegenüber der Award-Runde vor zwei Jahren doch nur in fünf Kategorien Veränderungen, wobei die drei Reifenkategorien einmal mehr von Seriensiegern dominiert wurden, so etwa von Continental.

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