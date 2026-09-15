Ice Blazer Alpine2 von Sailun Tyre ist TÜV-Süd-zertifiziert

Sailun Tyre startet mit einem vollen Line-up an Winter- und Ganzjahresreifen in die Saison. Wie der Hersteller dazu in einer Mitteilung erklärt, verfüge der Ice Blazer Alpine2 dabei über eine TÜV-Süd-Zertifizierung, die die Prüforganisation für den High-Performance-Reifen in der Größe 205/55 R16 94H XL erteilt hat. Der Ice Blazer Alpine2 ist der High-Performance-Winterreifen des Hersteller, der ergänzt wird um eine UHP-Variante namens Ice Blazer Alpine Evo2. Der HP-Reifen Ice Blazer Alpine2 eigne sich „für zahlreiche Fahrzeugmodelle – vom Kleinwagen bis zur oberen Mittelklasse. Er überzeugt in allen Bereichen, auf die Vielfahrer in den kälteren Monaten Wert legen: guter Grip und präzises Handling auf Schnee und Eis, hervorragende Bremsleistung auf nasser Fahrbahn, hoher Schutz vor Aquaplaning sowie hervorragende Kraftstoffeffizienz“, betont dazu der Hersteller.