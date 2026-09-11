https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Stiebling-HEV-Eismaschine.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-09-11 11:10:432026-09-11 11:10:43Erweitertes Stiebling-Sponsoring soll Malocher-Sichtbarkeit erhöhen
Erweitertes Stiebling-Sponsoring soll Malocher-Sichtbarkeit erhöhen
Das Reifen-Stiebling-Sponsoring des Herner EV (HEV) geht nicht nur in die Verlängerung, sondern der Reifenhändler und Runderneuerer baut sein Engagement bei dem Eishockeyoberligisten seiner Heimatstadt an vielen Stellen sogar noch weiter aus. Dies nicht zuletzt mit Blick auf die zweite Generation Runderneuerter der Reifeneigenmarke Malocher des Anbieters.
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