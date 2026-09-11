Erweitertes Stiebling-Sponsoring soll Malocher-Sichtbarkeit erhöhen

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Auch in der neuen Saison wird die Zamboni-Eismaschine in den Farben des Herner Reifenfachhändlers vor den Spielen des Herner EV und in den Drittelpausen ihre Runden in der Heimspielstätte des Eishockeyoberligisten drehen (Bild: Herner Eissportverein)

Das Reifen-Stiebling-Sponsoring des Herner EV (HEV) geht nicht nur in die Verlängerung, sondern der Reifenhändler und Runderneuerer baut sein Engagement bei dem Eishockeyoberligisten seiner Heimatstadt an vielen Stellen sogar noch weiter aus. Dies nicht zuletzt mit Blick auf die zweite Generation Runderneuerter der Reifeneigenmarke Malocher des Anbieters.

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