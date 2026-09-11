Hypercar-Klasse der WEC bis Saisonende 2032 auf Michelin-Reifen

Der Automobilweltverband FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) und der Automobile Club de l’Ouest (ACO) setzen weiterhin auf Michelin als Reifenausrüster des Hypercar-Klassements der Langstreckenweltmeisterschaft WEC (World Endurance Championship). Damit verlängert sich die ursprünglich bis 2029 laufende Partnerschaft um drei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2032. Seit 1998 ist der Reifenhersteller im Langstreckensport vertreten und hat eigenen Worten zufolge maßgeblich zur Wiederbelebung der WEC im Jahr 2012 beigetragen. Derzeit beliefert Michelin demnach alle Hersteller, die in der Hypercar-Klasse antreten, und damit eine Meisterschaft, in der einige der weltweit führenden Automobilmarken aufeinandertreffen und „Reifen eine entscheidende Rolle für Leistung, Rennstrategie, Sicherheit und Umweltauswirkungen“ spielen.

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