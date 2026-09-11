Beim Kauf von Ganzjahresreifen „nicht nur auf den Preis schauen“

Im Nachgang zu seinem jüngsten Test von Ganzjahresreifen für Kleinwagen gibt Auto Motor und Sport (AMS) Besitzern entsprechender Fahrzeuge zusätzliche Unterstützung bei der Reifenwahl. Denn auch wenn alle neun von dem Magazin geprüften Profile mindestens „gut“ abgeschnitten haben, so haben die einzelnen Modelle dennoch jeweils spezifische Stärken und Schwächen. Der eine ist eher stark auf Schnee, während andere Glanzpunkte bei Nässe und oder auf trockener Piste zu setzen wussten. Worauf sollten Autofahrer beim Kauf aber achten? „Wer sich gerade bei einem Kleinwagen, der meist stadtnah bewegt wird, für einen Ganzjahresreifen entscheidet, der sollte nicht nur auf den Preis schauen“, stellt Thiemo Fleck, Gesamtleiter Reifentest Pkw/Light Truck bei der Auto-Motor-und-Sport-Gruppe der Motorpresse Stuttgart, hinsichtlich dieser Frage zuallererst klar.

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