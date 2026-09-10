Michelin gibt erweiterte Garantie bis zu neun Jahre auf seine Kranreifen

Michelin gibt auf seine Kranreifen nun eine erweiterte Garantie, die sich in Ergänzung zu den gesetzlichen Garantiebestimmungen versteht. Wie es dazu auf der Steinexpo hieß, die vergangene Woche in Nieder-Ofleiden stattfand, könnten Kunden unter bestimmten Bedingungen noch im neunten Betriebsjahr einen Teil ihrer Neuanschaffungskosten von Michelin erstattet bekommen (zehn Prozent), wenn der ursprüngliche Kranreifen aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern unbrauchbar wird. Es gibt hier eine jährliche Abstufung der Erstattungshöhen, die in den ersten beiden Jahren sogar einen kosten Ersatz vorsieht. Auch für Unfallschäden gewährt Michelin eine erweiterte Garantie, über die noch im vierten Betriebsjahr eine Erstattung möglich ist (25 Prozent); einen kostenlosen Ersatz gibt es nur im ersten Nutzungsjahr. Die Höhe erweitere Garantie bei Unfallschäden ist vom jeweiligen Kranreifenprofil abhängig. Weitere Details dazu teilt der Reifenhersteller mit. Die erweiterte Garantie solle Kunden „Sicherheit bieten“, hieß es dazu am Steinexpo-Stand Michelins.