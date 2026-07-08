Erster Runderneuerter mit „Malocher-2.0“-Profil produziert

Reifen Stiebling hat eigenen Worten zufolge den ersten Lkw-Reifen mit seinem neuen Profil „Malocher 2.0“ produziert. Der runderneuerte Reifen der gleichnamigen Eigenmarke des in Herne ansässigen Reifenhandelsunternehmens und Runderneuerers soll gegenüber der Vorgängergeneration, die nach den Worten des Unternehmens zugleich damit ihre „vierjährige Erfolgsgeschichte“ beendet, mit einem optimierten Rollwiderstand aufwarten und insofern beim Einsparen von Kraftstoff unterstützen können. „Gemeinsam mit unserem österreichischen Partner, den Gummiwerken Kraiburg, haben wir zwölf Monate intensiv an dem neuen Profil gearbeitet. Das Ergebnis ist optimaler Umweltschutz – runderneuert und spritsparend“, so Geschäftsführer Christian Stiebling.