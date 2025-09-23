Erweitertes Reifen-Stiebling-Sportsponsoring

Der Herner Eissportverein (HEV) kann sich über einen neuen Sponsor freuen. Denn dessen Eishockeyoberliga Nord spielende Mannschaft Miners wird in der Saison 2025/2026 von dem ortsansässigen Familienunternehmen Reifen Stiebling unterstützt. Damit dehnt es sein bisheriges Engagement bei den Bundesligabasketballerinnen des Herner TC und den American Footballern der Black Barons sowie den Westfalenligafußballern des DSC Wanne-Eickel auf eine weitere Sportart aus und stärkt zudem die Verwurzelung in seiner Heimatregion. Vor diesem Hintergrund ist beispielsweise das Firmenlogo auf der Eismaschine zu sehen, die vor jeder Miners-Heimpartie und in den Drittelpausen die Eisfläche präpariert. „Es kommt zusammen, was zusammengehört“, verweist Geschäftsführer Alexander Stiebling auf die Parallelen zum Reifengeschäft: Während die Eismaschine sicher auf glattem Untergrund navigiere, sorgten hochwertige Winterreifen für optimalen Grip bei schwierigen Bedingungen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen