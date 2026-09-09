In Kürze gibt’s Borbets „XE1“-Rad in einer zusätzlichen Größe

Bei der letztjährigen Essen Motor Show feierte Borbets „XE1“-Rad seine Premiere, das dank eines markanten Speichendesigns, klaren Konturen und eine dynamische Linienführung für einen kraftvollen Auftritt damit ausgerüsteter Fahrzeuge sorgen soll. Ist es laut Hersteller aktuell schon verfügbar in der Größe 7,5×18 Zoll mit zahlreichen ECE-Freigaben für Fahrzeugmodelle wie Einser- bis Fünfer-BMW sowie den X1 und iX1 der Marke, Audi A3, A4 und A5, VW Passat, Tiguan und ID.3, Škoda Octavia und Kodiaq, Cupra Born, Formentor und Terramar, Opel Astra, Nissan Qashqai sowie Hyundai Santa Fe und Ioniq 6 soll „in Kürze“ auch eine Ausführung in 8,0×18 Zoll folgen. Für alle, die in der kommenden Saison auf der Suche nach dem perfekten Fit sind, sei das in den als wintertauglich bezeichneten Farbvarianten „black glossy“ und „black polished glossy“ angebotene Rad – sagt der Hersteller – „die optimale Wahl“.