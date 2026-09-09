Für unterschiedliche Bedürfnisse: Zwei neue Nokian-Sommerreifen

Mit dem „Powerproof E“ und dem „Wetproof 2“ bringt Nokian Tyres gleich zwei neue Sommerreifen für Autofahrer in Mittel- und Südeuropa auf den Markt. Sie sind laut dem finnischen Reifenhersteller für unterschiedliche Bedürfnisse ausgelegt: Ersterer soll niedrigen Rollwiderstand mit zuverlässigen Leistungen auf nassen Fahrbahnen verbinden, während bei dem anderen „Nassgrip, Stabilität und Fahrkomfort bei wechselnden Sommerbedingungen“ im Vordergrund stünden. Eines eint beide: Laut Nokian sind sie für moderne Pkw ausgelegt einschließlich Elektro-, Hybrid- und Verbrennerfahrzeugen.

Bei alldem könne der „Powerproof E“ über das gesamte Sortiment hinweg mit der Besteinstufung „A“ hinsichtlich der drei Kriterien Rollwiderstand, Nassgrip und externes Rollgeräusch des EU-Reifenlabels aufwarten, heißt es weiter. „Das zeigt unseren Entwicklungsansatz, bei dem Energieeffizienz, Nassperformance und Fahrkomfort von Anfang an gemeinsam gedacht werden“, erklärt Tommi Alhola, Senior Vice President, Passenger Car Tyres, Central and Southern Europe bei Nokian Tyres, in diesem Zusammenhang. Mit dem „Wetproof 2“ knüpfe man an den Vorgänger „Wetproof 1“ an bzw. werde mit ihm die bisherige Entwicklungslinie konsequent weitergeführt, so die Finnen. Im Zentrum der Weiterentwicklung hätten bei diesem Reifen sein Profildesign und die Gummimischung gestanden.