https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Wilfried-Eibach-Sohn-des-Firmengruenders-Heinrich-Eibach-begruesste-die-Gaeste-zur-Jubilaeumsfeier.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-09 15:08:412026-09-09 15:08:41Eibach feiert 75-jähriges Jubiläum mit buntem Festwochenende
Eibach feiert 75-jähriges Jubiläum mit buntem Festwochenende
Seit 75 Jahren steht der Name Eibach für technische Präzision, Innovationskraft und unternehmerische Kontinuität. Dieses besondere Jubiläum feierte das Familienunternehmen am vergangenen Wochenende gemeinsam mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Wegbegleitern und Freunden an seinem Stammsitz im sauerländischen Finnentrop.
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