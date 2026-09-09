Eibach feiert 75-jähriges Jubiläum mit buntem Festwochenende

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Wilfried Eibach – Chairman der Eibach-Holdinggesellschaft und Sohn des Firmengründers Heinrich Eibach – begrüßte die Gäste zur Jubiläumsfeier (Bild: Eibach)

Seit 75 Jahren steht der Name Eibach für technische Präzision, Innovationskraft und unternehmerische Kontinuität. Dieses besondere Jubiläum feierte das Familienunternehmen am vergangenen Wochenende gemeinsam mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Wegbegleitern und Freunden an seinem Stammsitz im sauerländischen Finnentrop.

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