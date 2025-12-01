https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Borbet-Marcel-Frankenstein-scaled.webp 1920 2560 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-01 10:31:512025-12-01 10:38:27Borbet mit neuem Standkonzept und fünf Neuheiten auf der Essen Motor Show
Borbet mit neuem Standkonzept und fünf Neuheiten auf der Essen Motor Show
Die Essen Motor Show ist gestartet und Borbet präsentiert noch bis zum 7. Dezember gleich mehrere Weltneuheiten auf einem größeren und völlig neu gestalteten Messestand. Auf der größeren und im Industrie/Werkstattdesign gestalteten 180 Quadratmeter großen Fläche werden gleich fünf neue Räderdesigns gezeigt.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!