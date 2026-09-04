Kautschukindustrie sieht Deutschlands industrielles Fundament gefährdet
„Die dringend erforderlichen Reformen zur Stärkung des Industriestandortes müssen jetzt kommen. Es darf keinen Aufschub mehr geben“, appelliert der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) in Richtung der Politik und stellt sich damit hinter einen an die Bundesregierung adressierten Brandbrief der Metall- und Elektroindustrie. „Es muss jeder begreifen, dass unser industrielles Fundament und damit die Grundlage von Wohlstand und letztlich einer funktionierenden Demokratie auf dem Spiel stehen“, ergänzt WdK-Präsident Michael Klein. Dies gelte vor allem für die systemrelevante deutsche Kautschukindustrie, deren Produkte in allen strategisch wichtigen Lebensbereichen vertreten seien, ergänzt er nicht zuletzt mit Blick auf die von der Farbe Rot dominierte Halbjahresbilanz der Branche.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!