Sumitomo Rubber Industries zieht sich aus dem Kartreifengeschäft zurück

Seit genau 50 Jahren ist Sumitomo Rubber Industries auch als Hersteller von Kartreifen im Markt eine Größe. Nun hat der aus Japan stammende Hersteller beschlossen, sich aus diesem Geschäft zurückzuziehen. „Im Rahmen der mittel- bis langfristigen Managementstrategie unserer Unternehmensgruppe und als Reaktion auf Veränderungen im Geschäftsumfeld“ habe man „die künftige Ausrichtung unseres Geschäfts sowie den Einsatz unserer Managementressourcen sorgfältig überprüft“, heißt es zur Erklärung dazu aus der Unternehmenszentrale im japanischen Kobe unter Verweis auf „die schwierige Entscheidung“, die man damit getroffen habe. Bestehende Kunden wolle man allerdings noch bis zum 31. Dezember 2027 mit Produkten beliefern, die zumeist unter der Marke Dunlop angeboten werden.