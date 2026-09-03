Gegenüber Ende Juli weiter verringertes Plus bei den Kfz-Neuzulassungen

Nach den neuesten Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) liegen die Kfz-Neuzulassungen hierzulande auch nach mittlerweile acht Monaten nach wie vor „im grünen Bereich“ mit über alle Segmente hinweg insgesamt knapp 2,4 Millionen Fahrzeugen. Denn diese Zahl entspricht einem Plus von gut fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit fällt es zwar nur leicht niedriger aus als Ende Juli, allerdings immerhin schon einen ganzen Prozentpunkt geringer als bei der Halbjahreszwischenbilanz der Behörde.

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