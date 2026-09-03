Daniel Abt ist jetzt Performance-Botschafter von Continental

Vor einigen Jahren noch als Markenbotschafter für Michelin und auch die Fahrzeugmarke Cupra aus dem Volkswagen-Konzern aktiv, hat der Influencer, ehemalige Rennfahrer, Chief Commercial Officer (CCO) der Abt-Gruppe und Sohn von Hans-Jürgen Abt – geschäftsführender Gesellschafter dieses Tuningunternehmens aus Kempten im Allgäu – eine ähnliche Rolle bei dem deutschen Reifenhersteller Continental übernommen: Dort fungiert er seit Neustem als sogenannter Performance-Botschafter rund um die „SportContact“-Produktfamilie des Anbieters. Dabei soll der Content Creator, der über seine Social-Media Kanäle (YouTube, Instagram, TikTok) demnach mehr als 1,9 Millionen Menschen erreicht, seine Expertise sowie seine Reichweite in die Partnerschaft einbringen. Ziel der Zusammenarbeit sei es, die „technologische Kompetenz von Continental im Ultra-High-Performance-Segment (UHP) stärker sichtbar zu machen und dabei Produkte wie den „SportContact 7“ in den Alltag seiner Community zu rücken.

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