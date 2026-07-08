Kfz-Neuzulassungen im ersten Halbjahr im grünen Bereich

Zwar schwächeln diejenigen von Lkw weiterhin, doch insgesamt gesehen haben sich die Kfz-Neuzulassungen in Deutschland im ersten Halbjahr positiv entwickelt bezogen auf denselben Zeitraum 2025. Laut Statistik des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) sind allein im Juni knapp 296.400 Pkw neu auf die Straßen hierzulande gekommen, was einem Plus von beinahe 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht, wobei die private Nachfrage mit nicht ganz 29 Prozent stärker zulegte als das mit gut neun Prozent bezifferte Wachstum bei den Neuzulassungen gewerblicher Halter. Nach sechs Monate stehen damit kumuliert fast 1,5 Millionen Neuwagen unterm Strich, was einem Plus von annähernd sechs Prozent gleichkommt. Größeres Wachstum wird – mit Ausnahme eben der Lkw – allerdings für die anderen Markt- bzw. Fahrzeugsegmente ausgewiesen.

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