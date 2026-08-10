Neuzulassungen im Monatsvergleich rückläufig, aber insgesamt weiterhin deutlich im Plus

Im Vergleich zu den fast ausnahmslos positiven Zahlen, die das Kraftfahrt-Bundesamt kürzlich zu seiner Zulassungsstatistik einschließlich Juni veröffentlicht hat, nehmen sich die Zahlen bis einschließlich Juli zwar immer noch gut aus. Da das KBA aber für den Monat Juli bei allen Fahrzeugarten einen Rückgang bei den Neuzulassungen gegenüber dem direkten Vormonat errechnet hat, gehen auch die Jahresverlaufszahlen leicht zurück, auch wenn der Gesamtmarkt immer noch mit 5,5 Prozent im Plus steht; per Ende Juni stand hier allerdings noch eine Plus von 6,3 Prozent in der KBA-Statistik. Vergleicht man Juli 2026 mit Juni 2026, erkennt man, woher der Rückgang kommt: Im Vergleich zum direkten Vormonat gaben die Kfz-Neuzulassungen um 9,3 Prozent nach. Weiterhin auch im Jahresverlauf im Minus steht dabei das Lkw-Segment; war diese Fahrzeugart in der Zulassungsstatistik bereits per Ende Juni mit 4,8 Prozent hinter den Zahlen des Vergleichszeitraums aus 2025 zurückgefallen, so hat sich das Minus für die ersten sieben Monate des Jahres bereits auf 5,3 Prozent ausgewachsen.