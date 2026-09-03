Zwei speziell entwickelte Pirelli-Reifen für den Bentley Supersports

Wie im Sommer schon beim Goodwood-Festival of Speed zu sehen war, hat Pirelli eine spezielle Variante seines Profils „P Zero Trofeo RS“ für den neuen Bentley Supersports entwickelt, aber auch eine für ihn maßgeschneiderte Ausführung des „P Zero“. Während ersteres der beiden Profile als Semislick den sportlichen Charakter des Coupés insbesondere auf der Rennstrecke unterstütze, sei das andere Modell eher für den Einsatz im Alltag ausgelegt, so der Reifenhersteller. Ziel der anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des 1925 erstmals eingeführten Namens Supersports wiederbelebten Zusammenarbeit des im britischen Crewe ansässigen Automobilanbieters mit Pirelli bei diesem Projekt sei es, das Potenzial des Fahrzeuges voll auszuschöpfen. Zumal der Hecktriebler mit einem Leergewicht von unter zwei Tonnen über einen V8-Biturbo-Motor mit 666 PS verfügt und bei ihm ein Drehmoment von 800 Nm auf die Straße zu bringen ist.

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