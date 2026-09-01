Vorzeitige ADAC-Masters-Titelverteidigung auf Bridgestone-Reifen

Schon beim vorletzten Rennwochenende der Saison hat sich der Niederländer Roan van de Moosdijk vom Kosak-Racing-Team – wie zuvor angepeilt – den 2026er-Gesamtsieg im ADAC MX Masters sichern und damit seinen Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen können. Wie bereits 2025 vertraute er auch in dieser Saison auf Bridgestone-Reifen. Der erneute Gewinn der Meisterschaft unterstreicht insofern einerseits die Leistungen van de Moosdijks, seiner Maschine und seines Teams, andererseits aber auch die der Bereifung seiner KTM. „Die erfolgreiche Titelverteidigung ist ein großartiger Abschluss einer bisher beeindruckenden Saison von Roan van de Moosdijk und dem Kosak Racing Team“, sagt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe. „Gerade im Motocross müssen Fahrer und Reifen auf sehr unterschiedlichen Untergründen konstant hohe Leistung abrufen. Dass Roan erneut auf Bridgestone-Reifen den Meistertitel gewinnt, freut uns daher besonders und bestätigt die starke Performance unserer Produkte unter anspruchsvollen Rennbedingungen“, ergänzt er.