Reifen Ehrhardt feiert 80-jähriges Bestehen mit großem Familienfest

Am 22. August feierte Ehrhardt Reifen + Autoservice auf dem Gelände der Zentrale in Wulften das 80-jährige Bestehen mit einem großen Familienfest. Der runde Geburtstag geht einher mit der zehnjährigen Zugehörigkeit des Traditionsunternehmens zur Pneuhage-Gruppe, sodass man nun doppelten Grund zum Feiern hatte.

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