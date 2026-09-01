Reifen Ehrhardt feiert 80-jähriges Bestehen mit großem Familienfest

Falk Ronshausen, Johannes Kuderer, Rolf Ehrhardt, Dominique Hildebrand und Erwin Schwab konnten in Wulften zahlreiche Gäste zum 80-jährigen Bestehen von Reifen Ehrhardt begrüßen (Bild: Pneuhage)

Am 22. August feierte Ehrhardt Reifen + Autoservice auf dem Gelände der Zentrale in Wulften das 80-jährige Bestehen mit einem großen Familienfest. Der runde Geburtstag geht einher mit der zehnjährigen Zugehörigkeit des Traditionsunternehmens zur Pneuhage-Gruppe, sodass man nun doppelten Grund zum Feiern hatte.

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