https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Falk-Ronshausen-Johannes-Kuderer-Rolf-Ehrhardt-Dominique-Hildebrand-und-Erwin-Schwab-konnten-in-Wulften-zahlreiche-Gaeste-begruessen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-01 09:12:552026-09-01 09:12:55Reifen Ehrhardt feiert 80-jähriges Bestehen mit großem Familienfest
Reifen Ehrhardt feiert 80-jähriges Bestehen mit großem Familienfest
Am 22. August feierte Ehrhardt Reifen + Autoservice auf dem Gelände der Zentrale in Wulften das 80-jährige Bestehen mit einem großen Familienfest. Der runde Geburtstag geht einher mit der zehnjährigen Zugehörigkeit des Traditionsunternehmens zur Pneuhage-Gruppe, sodass man nun doppelten Grund zum Feiern hatte.
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