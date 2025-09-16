Roan van de Moosdijk gewinnt ADAC MX Masters 2025 auf Bridgestone

Roan van de Moosdijk vom Kosak Racing Team (KTM) ist neuer Champion der ADAC MX Masters. Beim Saisonfinale auf dem traditionsreichen Schützenbühlring in Holzgerlingen (Baden-Württemberg) setzte sich der Niederländer mit zwei Laufsiegen souverän durch und holte damit seinen ersten Titel in dieser Klasse – auf Bridgestone-Reifen. Der Triumph in Holzgerlingen markiert einen doppelten Erfolg für van de Moosdijk: Er ist der einzige Fahrer, der 2025 zwei Veranstaltungen gewinnen konnte und sicherte zugleich den ersten Titel in der Geschichte des Kosak Racing Teams. Mit diesem Ergebnis unterstreiche Bridgestone „einmal mehr die Performance seiner Offroadreifen unter härtesten Rennbedingungen“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. „Der Sieg von Roan van de Moosdijk zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in Fahrer, Team und Reifen stecken“, sagt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe. „Bridgestone-Premiummotorradreifen haben dazu beigetragen, dieses Kapitel Motorsportgeschichte für das Kosak Racing Team mitzuschreiben – wir sind stolz auf dieses Ergebnis und unsere gesamte Zusammenarbeit.“