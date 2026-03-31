Mission (Bridgestone-)Titelverteidigung für ADAC MX Masters ausgerufen

Auch in der neuen Saison, die am 4./5. April mit dem Auftakt in Grevenbroich startet, versprechen die MX Masters wieder spannenden Motocrosssport auf Strecken in Deutschland und dem benachbarten Ausland. Dabei kämpfen Fahrer aus ganz Europa in vier Klassen um Punkte, Podiumsplätze und Titel, wobei in der Königsklasse ADAC MX Masters auf Maschinen mit 450 Kubikzentimetern Hubraum gefahren wird. In diesem Klassement hat sich der Niederländer Roan van de Moosdijk aus dem deutschen Team KTM Kosak Racing die Titelverteidigung zum Ziel gesetzt. Wie bei seinem Erfolg in der Vorsaison und genau wie sein Team seit langen Jahren schon vertraut er dabei einmal mehr auf Bridgestone-Reifen an seiner Maschine. Darüber hinaus gehen allerdings auch die Fahrer der Rennställe Visualz Racing, MX Handel, Meyer Racing, Werthmann Racing, BvZ-Team sowie diverse Privatfahrer in allen vier Klassen der Saison 2026 auf Gummis des japanischen Reifenherstellers in die Wettbewerbe.

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