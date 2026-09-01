Im B2B-Geschäft legt Kfzteile24 bisher mehr als 60 Prozent zu

Der Businessplus genannte Gewerbekundenservice von Kfzteile24 hat im bisherigen Jahresverlauf wie geplant stark zugelegt: Das Unternehmen berichtet von einem mehr als 60-prozentigen Wachstum in den ersten acht Monaten verglichen mit demselben Zeitraum 2025. „Und das profitabel“, wie der Anbieter betont unter Verweis auf rund 5.000 Werkstätten und gewerbliche Betriebe, die ihre Teile inzwischen direkt über den Service beziehen und darauf, dass Businessplus schon „seit Jahren (…) mehr als 50 Prozent jährlich“ wachse – in den letzten zwölf Monaten sogar schneller denn je. Den Grund dafür sieht Kfzteile24 in der Kombination einer schnellen Direktbelieferung mit persönlicher Betreuung vor Ort: Verlagere sich der Teileeinkauf im Gewerbe auf digitale Kanäle, wobei Werkstätten volle Übersicht über verfügbare Teile, Bestellungen rund um die Uhr und transparente Preise erwarteten, wollen sie im Alltag demnach trotzdem nicht allein gelassen werden, wenn eine Frage auftaucht oder es schnell gehen muss. „Am Ende geht es immer um die Werkstatt und ihre Kunden. Wenn ein Auto auf der Hebebühne steht, zählt jede Minute – da will niemand in einer Warteschleife hängen oder sich durch ein System klicken, das keine Fragen beantwortet“, sagt Kfzteile24-CEO Markus Winter. „Deshalb investieren wir bewusst in Betreuung und Direktbelieferung, während andere sie zurückfahren. Vertrauen entsteht durch Verlässlichkeit und persönliche Ansprechpartner, wenn mal etwas dazwischenkommt“, ergänzt er.

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